Пожизненное лишение свободы может грозить миллиардеру Сулейманову

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказал мнение РИА Новости, что миллиардеру Ибрагиму Сулейманову может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции, в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей продолжительностью два месяца. Фигуранту дела инкриминируют совершение двух эпизодов убийства и одного случая покушения на лишение жизни.

Как прокомментировал юрист Александр Хаминский, предъявленные обвинения относятся к категории особо тяжких. За организацию лишения жизни двух человек подсудимому может быть назначено пожизненное заключение. Покушение на убийство, осуществленное организованным сообществом, также квалифицируется как серьезное противоправное деяние. Судебная инстанция обладает полномочиями назначить наказание в виде продолжительного тюремного срока.

По оценке правового эксперта, в ходе судопроизводства будет приниматься во внимание каждая существенная деталь: мотивационная составляющая, степень участия каждого члена преступного формирования. Специалист также указал на обстоятельство, способное оказать ограниченное позитивное влияние на положение обвиняемого.

«Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание», — заключил юрист.

