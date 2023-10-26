«Позор демократии»: Постпред Палестины в ООН обвинил Запад в двуличии из-за СВО и Газы

Представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши осудил отношение мирового сообщества к ситуации на Украине и Израиле, пишет агентство « РИА Новости ».

Спикер отметил, что после объявления СВО мировое сообщество осудило действия РФ. Против России были введены различные санкционные меры. До сих пор этой теме уделяют особенное внимание. Хватило месяца, чтобы ввести миллион различных ограничений.

Конфликт между Израилем и Палестиной длится 56 лет. За это время не было ни одного европейского лидера, который публично осудил бы убийства мирных палестинских жителей. Ибрагим Крайши отметил, что в условиях такого неравноправия он не собирается осуждать действия ХАМАСа.

Представитель Палестины при ООН отметил, что лидеры Запада постоянно обращают внимание на то, что они борются за права людей, отстаивают справедливую позицию. Запад гордится тем, что построил демократию.

«Если демократия убивает мирных жителей - позор этой демократии и этой культуре. Мы против таких демократий. Мы их не хотим. Демократия - это совершенно другое. Избрание террористов и преступников, таких как Гитлер, который был избран демократическим путем, - это не демократия», - добавил глава дипмиссии Палестины.

О подобной справедливости было уже не раз заявлено в ходе других вооруженных конфликтов. Президент Сербии Александр Вучич ранее уже обвинял Запад в двойных стандартах, когда обсуждал причины конфликта между Республикой Сербской Боснии и Герцеговиной.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».