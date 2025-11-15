Практикует методику Монтессори: в бывшем здании генконсульства Украины в Петербурге открыли частную школу

По информации издания, украинские сотрудники дипмиссии покинули здание 2 марта 2022 года. Генконсульство Украины в Петербурге прекратило принимать граждан и решать какие-либо вопросы. Агентство выяснило, что в настоящее время в здании проходят занятия. Частная школа принимает детей в возрасте от 6 до 12 лет. В администрации учебного центра рассказали, что занятия в здании генконсульства проходят уже второй учебный год.

По данным издания, школа ориентирована на обучение при помощи методики Монтессори. В здании проводится капитальный ремонт фасадов и частичное обновление кровли. На паспорте работ указано, что их планируют завершить в январе 2026 года. Собеседница агентства не рассказала, до какого времени частная школа будет арендовать здание дипмиссии. Анализ данных системы «ГИС Торги» позволил корреспонденту РИА Новости выяснить, что сразу после выезда дипмиссии сдать помещение не удалось.

Состояние здания оценивается как удовлетворительное, а его планировка оптимально подходит для размещения офисов. После проведенной в 2003 году реконструкции объект располагает помещениями различной площади, оснащен душевой, мини-кухней, а также имеет отдельный вход с уличной стороны и три дополнительных входа со стороны дворовой территории.

