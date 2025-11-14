«Дипмиссия под обстрелом»: Азербайджан вызвал посла России после удара по посольству

Азербайджан вызвал посла России Михаила Евдокимова для вручения ноты протеста. Поводом стало падение российской ракеты на территорию дипломатической миссии республики в Киеве. Об этом сообщает Lenta.ru.

Азербайджан предпринял резкий дипломатический шаг, вызвав российского посла для объяснений. Причиной стало якобы попадание снаряда, идентифицированного как «Искандер», на территорию посольства страны в Киеве во время обстрела 14 ноября.

Министерство иностранных дел республики расценило инцидент как чрезвычайный и вручило Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. В заявлении ведомства прозвучали необычно жесткие формулировки. Баку открыто усомнился в случайности произошедшего, заявив, что у него возникают вопросы относительно целенаправленности ударов по азербайджанским объектам.

Этот демарш осложняет и без того непростые отношения между Москвой и Баку. Обе страны считаются партнерами в рамках региональных форматов, однако инцидент в Киеве вывел дипломатические трения на новый уровень.

