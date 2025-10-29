Правда ли, что воздержание уменьшает размер? Уролог Гадзиян комментирует сенсационное исследование ученых

С медицинской точки зрения, эрекция выполняет роль естественной тренировки для кавернозных тканей, обеспечивая их полноценное кровоснабжение и поддерживая эластичность. Исследования показывают, что при длительном отсутствии контактов — примерно от пяти лет и более — ткани могут начать атрофироваться, что влечет за собой потерю упругости и даже незначительное сокращение объема, сообщила Lenta.ru.

Уролог Гадзиян отметил, что разделяет данную точку зрения ученых.

«Думаю, что правда в этом есть. В этом случае мужчинам помогает мастурбация. То есть регулярный секс или мастурбация — и ничего не уменьшится», — подчеркнул врач.

По мнению специалистов медицинской школы университета, мужчина также испытывает психологический дискомфорт.

Ранее сообщалось, что в подмосковные Центры репродуктивного здоровья обратились почти 6 тыс. семей.