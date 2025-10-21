В подмосковные Центры репродуктивного здоровья обратились почти 6 тыс. семей

В 2025 году в подмосковные Центры репродуктивного здоровья обратились почти 5,7 тыс. семей, более 1,1 тыс. из них направили на ЭКО. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Центрах репродуктивного здоровья семьи пары, мечтающие о ребенке, могут получить весь комплекс медицинской помощи: консультацию, диагностику, назначение лечения», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в центрах пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности, могут бесплатно проконсультироваться с акушером-гинекологом, репродуктологом, урологом-андрологом и другими специалистами. Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Напомним, что в регионе реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.