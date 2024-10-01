Правительство Японии в полном составе подало в отставку

Во вторник, 1 октября, правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.

Правительство подало в отставку перед стартом процедуры голосования японского парламента по кандидатуре нового премьер-министра, которое было запланировано ранее. Предполагается, что новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба будет избран премьер-министром Японии на внеочередном заседании правительства 1 октября. Согласно действующему законодательству, он обязан сразу объявить состав своего правительства.

«Кабинет министров премьера (Фумио — ИФ) Кисиды в полном составе ушел в отставку перед приходом правительства (Сигэру — ИФ) Исибы», — пишет агентство.

Исиба неоднократно рассказывал, что намерен предпринять в новой должности. 67-летний политик уверен, что Япония должна создать аналог НАТО. Стране стоит обновить соглашения с США по вопросам, связанным с военными действиями и вооруженными конфликтами. Политик уверен в необходимости пересмотра конституции страны. Кроме того, он выступает за создание независимого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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