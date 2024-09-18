«Макрону предъявлены чисто эмоциональные обвинения»: эксперт высказался о возможном импичменте президенту Франции

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту действующего президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает газета Le Parisien. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил, могут ли Макрона реально отстранить от власти.

Инициирует импичмент главы государства левая политическая партия «Непокоренная Франция». По словам Светова, ее члены не согласны с отказом президента выдвинуть на пост премьер-министра кандидата от левого «Нового народного фронта» Люси Касте.

«Импичмента Макрона не будет, его осуществить невозможно. Во-первых, потому что Макрону предъявлены чисто эмоциональные обвинения. К нему претензия в том, что он не утвердил кандидатуру премьер-министра Франции, предложенную левыми силами. Во-вторых, сама процедура импичмента очень сложная», — отметил политолог.

Состоявшийся сбор подписей в нижней палате французского парламента — это лишь первый этап процедуры, напомнил он.

«В Национальном собрании две палаты, необходимо принятие решения в одной палате, в другой. Потом, если принят вердикт об отстранении, в каждой из палат проводится отдельное голосование, где нужно собрать по две трети голосов. У левых сил нет такого количества», — заявил Светов.

Эксперт также отметил, что происходящее во Франции в данный момент является внутриполитической жизнью страны и не должно серьезно отразиться на обстановке на мировой арене, в частности на ситуации на Украине.

«Обратим внимание, сколько весной было грозных заявлений Макрона о готовности послать войска, инструкторов на Украину. А после провала на выборах в Европарламент и Национальное собрание у Макрона пришло понимание, что люди его не поддерживают. Он стал говорить аккуратнее», — констатировал политолог.

Светов подчеркнул, что в реальности, несмотря на громкие слова, Франция находится на одном из последних мест в Европе по количеству материальной помощи Украине.

«Я вас уверяю, станет премьер-министром социалист, он будет вести точно такую же политику и по отношению к Украине, и по отношению к России», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что во Франции вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной.