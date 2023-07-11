Правительство Норвегии: Сумма помощи для Украины будет увеличена

Премьер-министр республики Йонас Гар Стёре проинформировал об увеличении финансирования Украины и увеличения вклада денежных средств во всеобъемлющий пакет помощи НАТО для Киева, сообщается на сайте правительства Норвегии.

«Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общей суммы 10 млрд норвежских крон (примерно $947 млн) на 2023 год», - такая информация опубликована на сайте правительства Норвегии

Премьер-министр республики Йонас Гар Стёре отмечает, что Украине крайне необходима помощь для победы. Перечисленные деньги помогут приобрести технику, снаряды и обмундирование для военных. Также с целью демонстрации того, что Украина достойна членства НАТО, Норвегия решила увеличить свою вклад во всеобъемлющий пакет помощи альянса для Киева.

«Норвегия выделит 300 млн норвежских крон (примерно $28 млн) в виде финансирования в 2023 году и в общей сложности 1,5 млрд (примерно $142 млн) норвежских крон в течение пятилетнего периода», - говорится на сайте правительства Норвегии

Норвегия готова оказывать помощь Украине на долгосрочной перспективе. Полученные деньги Украина также может направлять на проведение реформ, что позволит ей ускорить вступление в НАТО.