Правительство РФ одобрило федеральный бюджет на 2025–2027 годы

Правительство России одобрило проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», сообщил правительственный портал.

Решение было принято во вторник, 24 сентября. Проект внесен в Государственную думу.

Министр финансов Антон Силуанов проинформировал, что правительство намерено оказывать масштабную поддержку в развитии национальных проектов, в том числе и финансовую. Размер выделенных средств планируют постепенно увеличивать. В период, когда будет действовать проект, в России действительными станут 19 нацпроектов. Каждый из них ориентирован на улучшение экономической ситуации в России или социальную сферу.

Проект создан с учетом всех изменений, которые в последнее время вводились в налоговое законодательство. Бюджет распределен таким образом, чтобы в первую очередь деньги были направлены гражданам тех социальных группы, кто нуждается в них в первую очередь. Следующий приоритет бюджета — спецоперация. Третий — улучшение технологических процессов и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в 2025 году маткапитал может вырасти до 646 тыс. руб.