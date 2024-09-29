В 2025 году маткапитал может вырасти до 646 тыс. руб.

В 2025 году размер материного капитала при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, сообщила в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Она также добавила, что размер маткапитала при рождении второго ребенка составит 854 тысячи рублей.

Из федерального бюджета на финансирование программы маткапитала в 2025 году планируется выделить 694,2 млрд рублей.

Напомним, с 1 февраля 2024 года маткапитал составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго.

Ранее сообщалось о том, что многодетным семьям Подмосковья напомнили о возможности получить выплату вместо земельного участка.