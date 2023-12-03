Правительство США выделит деньги для защиты представителей ЛГБТ-сообщества* в Грузии

Агентство США по международному развитию намерено выделить восемь миллионов долларов, чтобы помочь грузинским властям защитить уязвимые группы населения, в числе которых - представители ЛГБТ-сообщества*, сообщает RT .

Выделенные деньги должны помочь правительству Грузии, а также коммерческим организациям, нарастить технический потенциал с целью реализаций политических стратегий. Работу необходимо проводить на разных уровнях: национальном и муниципальном. Это позволит улучшить жизнь населения определенной категории людей и создать для них комфортные условия проживания.

В помощи (социальной, политической и экономической) особо нуждаются жертвы гендерного насилия, люди с ограниченными возможностями, представители ЛГБТ-сообщества* и уязвимые дети.

Политолог Юрий Светов отмечает, что оказание подобной помощи другой стране - это всегда способ продвижения западных ценностей на большей территории мира.

«Соединенные Штаты всегда этим занимаются. Это агентство — орудие влияния. Предоставляя средства на все эти вещи, они жёстко ставят условия, что «деньги мы вам даем, но они должны расходоваться строго на те нужды, которые определяют США», — прокомментировал политолог Юрий Светов в разговоре с RT.

30 ноября Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. Теперь деятельность и пропаганда сообщества запрещена на территории РФ.

* Организация признана экстремистской