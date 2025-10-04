Правительство выделило деньги на доплаты пенсионерам в 19-ти регионах РФ

На основании распоряжения от 3 октября текущего года кабинет министров произвел дополнительное ассигнование средств объемом свыше 10 млрд руб. Финансирование предназначено для обеспечения социальных доплат пенсионерам в отдельных регионах и выплат по уходу за гражданами с инвалидностью. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правительства Российской Федерации.

Согласно данным пресс-службы правительства, общий объем выделенных ассигнований достиг 4,8 млрд руб. Источником финансирования стал резервный фонд кабинета министров. Целевым назначением средств является предоставление региональных социальных доплат к пенсионному обеспечению граждан, прекративших трудовую деятельность. Получателями выплат станут свыше 1,2 млн человек, проживающих в 19-ти субъектах Российской Федерации.

«Субсидии получат 19 регионов. Это Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ», — отмечено в сообщении.

Региональные социальные доплаты к пенсионному обеспечению назначаются неработающим пенсионерам, чей совокупный доход оказывается ниже величины прожиточного минимума, утвержденного в регионе для данной категории населения. На реализацию этих мер в федеральном бюджете выделено более 56,8 млрд руб. Потребность в дополнительном финансировании обусловлена тремя ключевыми факторами: увеличением среднего размера указанных выплат вследствие индексации социальных пенсий, ростом прожиточного минимума пенсионеров, а также увеличением численности получателей таких доплат в отдельных субъектах Федерации.

«Этим же распоряжением из резервного фонда Правительства выделено свыше 5,2 млрд рублей на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Средства будут направлены Социальному фонду России», — указано в сообщении.

Ранее экономист Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что индексация пенсий в 2026 году ожидается в феврале и апреле.