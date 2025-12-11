«Правовой произвол»: Песков прокомментировал задержание российского археолога из Эрмитажа в Польше

О задержании проинформировала радиостанция RMF FM. Польские спецслужбы выполнили просьбу Украины. Российский ученый, по информации украинских экспертов, проводил раскопки на территории Крыма. Археолога доставили в прокуратуру. От дачи каких-либо показаний он отказался. Польский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней.

Правоохранители ожидают запрос из Киева на экстрадицию. Задержание прошло на прошлой неделе. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба рассказал порталу Interia, что на данный момент запрос от украинской стороны не поступал. Дмитрий Песков заявил о неправомерном задержании.

«Это правовой произвол. Абсолютно», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал ТАСС, что российские дипломаты будут искать способ связаться с ученым. Главная задача — добиться освобождения.

