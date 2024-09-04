Правозащитник Левченко назвал дороги Ростовской области самыми плохими по РФ

Эксперт рассказал, что в связи с частыми командировками посещает многие регионы РФ, в том числе и новые. Он замечает, что таких плохих дорог, как в Ростовской области, нет нигде. С мнением правозащитника солидарны россияне, приезжающие в регион. Кадровых проблем в Ростовской области нет, уверен эксперт.

Однако существует финансовая проблема. Ранее были потрачены несколько миллиардов рублей. Выделять снова большую сумму на ремонт нецелесообразно. Эксперт Левченко уверен, что особенно заметными дефекты на асфальтном покрытии станут после окончания осени. Вскоре начнется сезон дождей. На дорогах появятся ямы. Решать проблему необходимо глобально и комплексно.

«И с кем бы я не разговаривал, с чиновниками, с бизнесменами, все говорят очень обидную для меня, как для ростовчанина, вещь — о том, что в Ростове ужаснейшие дороги», — отметил Сергей Левченко.

Ранее сообщалось, что дорожники отремонтировали ограждения на десяти дорогах Московской области.