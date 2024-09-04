Дорожники отремонтировали ограждения на десяти дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль 10 региональных дорог Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Дзержинском шоссе в Котельниках, улице Гагарина в Жуковском, улице Ленина в Истре, улице Московской в Можайске, улице Рябиновой в Домодедове, улице Лесной в селе Жаворонки Одинцовского округа, Красноармейском шоссе у хутора Паршино Пушкинского округа. Помимо этого, ремонт провели на 76-м километре Каширского шоссе в Ступине, а также в Люберцах на Октябрьском проспекте и на улице Карла Маркса в поселке Красково. В ведомстве уточнили, что работы провели в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.