Президент Путин подписал указ об осеннем призыве

В России официально стартует осенняя призывная кампания 2025 года. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном правовом портале.

Согласно тексту указа, призыв граждан на военную службу будет осуществляться в период с 1 октября по 31 декабря. Плановое количество призывников, подлежащих направлению в войска, составит 135 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе. Данная норма соответствует положениям обновленного законодательства.

Согласно приказу, параллельно с пополнением армии новобранцами будет идти обратный процесс — увольнение на гражданку тех военнослужащих, чей срок срочной службы подошел к концу. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах и старшинах, которые полностью выполнили свой воинский долг.

Правительству РФ, региональным исполнительным органам власти и местным призывным комиссиям президент поручил обеспечить четкое и своевременное выполнение задач, связанных с призывом. Координирующая роль также отведена федеральным министерствам, службам и агентствам, на которые возложена обязанность по контролю за исполнением требований закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее сообщалось о нововведениях осеннего призыва в 2025 году: рассрочка получения медицинских справок и онлайн-консультации.