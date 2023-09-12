Правозащитник: В Ростовской области влиятельный муж отправил здоровую жену в психдиспансер
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Правозащитник Павел Сагайда заявляет о незаконном помещении в психоневрологической диспансер Ростовской области матери двух несовершеннолетних детей, сообщает rostovgazeta.ru.
«По нашему мнению, эта акция имеет коррупционную составляющую. Супруг Говоровой достаточно состоятельный человек для сельской местности. Возможно, он имеет определенные связи в Целинском районе. Может, заплатил или пообещал какие-то преференции для организации всей этой истории с психоневрологическими отклонениями бывшей супруги», - отметил правозащитник Павел Сагайда
Правозащитник Павел Сагайда заявляет, что женщина не давала согласие на госпитализацию. Нет никакого решения суда. Активист уверен, что мать детей оказалась в диспансере после ссоры с влиятельным мужем, который договорился о принудительном удерживании здорового человека.
Муж с женой жили плохо, постоянно ругались. После одного из скандалов, женщина собрала вещи, забрала детей и поехала в родной дом в Ростовскую область. После этого муж, как уверен Павел Сагайда, нашел способ, как избавиться от супруги.
«Светлана аргументировано отвечала на вопросы. Видно, что сейчас она пребывает в стрессе. Но, извините, любой человек, оказавшись на ее месте, придет в ужас. Даже я, имеющий определенный опыт за плечами, не могу сказать, как бы повел себя на ее месте», — говорит Павел Сагайда
Правозащитник Сагайда отмечает, что сотрудники правоохранительных органов с применением силы забрали у Светланы паспорт и препятствовали проведению видеосъемки. Три сотрудника правоохранительных органов доставили женщину в больницу в день выборов в Целинском районе. В июле 2023 года она проходила медицинскую комиссию, так как была намерена устроиться в правоохранительные органы. Никаких заболеваний у женщины не было.
На данный момент женщина находится в диспансере, но по ее словам, ей просто измеряют давление. Никаких препаратов она не получает. Паспорт пациентки так и не вернули. Она написала заявления в полицию.
«По факту они не имели на это права. Все было сделано незаконно, против воли ростовчанки, без ее согласия и без решения суда. Причем причины происходящего ей также не сообщались», — правозащитник рассказал, как Светлана Говорова оказалась на лечении в диспансере
Корреспондент RostovGazeta обратился за комментариями в психоневрологический диспансер Егорлыкского района. Дежурный доктор ответил, что существует врачебная этика, поэтому он не вправе обсуждать диагноз пациентов с журналистами. В пресс-службе МВД по Ростовской области ответили, что пока не получили заявление от Светланы Говоровой.