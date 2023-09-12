Правозащитник: В Ростовской области влиятельный муж отправил здоровую жену в психдиспансер

«По нашему мнению, эта акция имеет коррупционную составляющую. Супруг Говоровой достаточно состоятельный человек для сельской местности. Возможно, он имеет определенные связи в Целинском районе. Может, заплатил или пообещал какие-то преференции для организации всей этой истории с психоневрологическими отклонениями бывшей супруги», - отметил правозащитник Павел Сагайда

Правозащитник Павел Сагайда заявляет, что женщина не давала согласие на госпитализацию. Нет никакого решения суда. Активист уверен, что мать детей оказалась в диспансере после ссоры с влиятельным мужем, который договорился о принудительном удерживании здорового человека.

Муж с женой жили плохо, постоянно ругались. После одного из скандалов, женщина собрала вещи, забрала детей и поехала в родной дом в Ростовскую область. После этого муж, как уверен Павел Сагайда, нашел способ, как избавиться от супруги.

«Светлана аргументировано отвечала на вопросы. Видно, что сейчас она пребывает в стрессе. Но, извините, любой человек, оказавшись на ее месте, придет в ужас. Даже я, имеющий определенный опыт за плечами, не могу сказать, как бы повел себя на ее месте», — говорит Павел Сагайда

Правозащитник Сагайда отмечает, что сотрудники правоохранительных органов с применением силы забрали у Светланы паспорт и препятствовали проведению видеосъемки. Три сотрудника правоохранительных органов доставили женщину в больницу в день выборов в Целинском районе. В июле 2023 года она проходила медицинскую комиссию, так как была намерена устроиться в правоохранительные органы. Никаких заболеваний у женщины не было.

На данный момент женщина находится в диспансере, но по ее словам, ей просто измеряют давление. Никаких препаратов она не получает. Паспорт пациентки так и не вернули. Она написала заявления в полицию.

«По факту они не имели на это права. Все было сделано незаконно, против воли ростовчанки, без ее согласия и без решения суда. Причем причины происходящего ей также не сообщались», — правозащитник рассказал, как Светлана Говорова оказалась на лечении в диспансере

Корреспондент RostovGazeta обратился за комментариями в психоневрологический диспансер Егорлыкского района. Дежурный доктор ответил, что существует врачебная этика, поэтому он не вправе обсуждать диагноз пациентов с журналистами. В пресс-службе МВД по Ростовской области ответили, что пока не получили заявление от Светланы Говоровой.