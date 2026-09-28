В Рузе обновят сквер «Нижнее Лукоморье»
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Рузе начнется благоустройство сквера «Нижнее Лукоморье» площадью 1 га, все работы планируют провести в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Там проведут мероприятия по чистке территории от валежника и от бытового строительного мусора, реструктуризацию дорожно-тропиночной сети и ограждающих конструкций, восстановление лестничных маршей, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, на территории отсутствует система навигации, что затрудняет ориентацию посетителей, а также имеется физический износ ограждающих конструкций. В ходе благоустройства все эти проблемы будут решены, чтобы создать комфортную и безопасную среду для всех пользователей сквера.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.