В Рузе обновят сквер «Нижнее Лукоморье»

Официально

Фото: [Министерство благоустройства МО]

В Рузе начнется благоустройство сквера «Нижнее Лукоморье» площадью 1 га, все работы планируют провести в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Там проведут мероприятия по чистке территории от валежника и от бытового строительного мусора, реструктуризацию дорожно-тропиночной сети и ограждающих конструкций, восстановление лестничных маршей, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, на территории отсутствует система навигации, что затрудняет ориентацию посетителей, а также имеется физический износ ограждающих конструкций. В ходе благоустройства все эти проблемы будут решены, чтобы создать комфортную и безопасную среду для всех пользователей сквера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.

Актуально
Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное