Подмосковный учитель физики из Гимназии Примакова стал лауреатом премии Президента РФ
Фото: [Гимназия им. Е. М. Примакова]
Учитель физики Гимназии им. Е. М. Примакова Одинцовского округа Алексей Белов удостоен премии Президента Российской Федерации за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Награда стала признанием профессионального мастерства педагога и его вклада в развитие олимпиадного движения. За каждым высоким результатом ученика стоят глубокие знания, системная работа и наставник, который помогает раскрыть способности и двигаться к новым достижениям. Педагог также активно делится опытом с коллегами, участвует в разработке методических материалов, сопровождает школьников в их исследовательских работах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.