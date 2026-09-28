Подмосковный учитель физики из Гимназии Примакова стал лауреатом премии Президента РФ

Фото: [ Гимназия им. Е. М. Примакова ]

Учитель физики Гимназии им. Е. М. Примакова Одинцовского округа Алексей Белов удостоен премии Президента Российской Федерации за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Награда стала признанием профессионального мастерства педагога и его вклада в развитие олимпиадного движения. За каждым высоким результатом ученика стоят глубокие знания, системная работа и наставник, который помогает раскрыть способности и двигаться к новым достижениям. Педагог также активно делится опытом с коллегами, участвует в разработке методических материалов, сопровождает школьников в их исследовательских работах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.