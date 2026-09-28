Камера увидела нарушение, которого не было: как отменить штраф ГИБДД

Камера ГИБДД способна зафиксировать нарушение, которого водитель на самом деле не совершал: алгоритм может неверно интерпретировать разметку, принять машину на эвакуаторе за автомобиль в движении или даже «увидеть» нарушение из-за тени. В таких случаях штраф можно попытаться отменить. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Подается жалоба в центр видеофиксации и описывается вся суть того, что, нарушения не было: например, камера неправильно интерпретировала разметку или моя машина была на эвакуаторе», — объяснил Славнов.

Юрист отметил, что подобные ситуации действительно встречаются на практике. По его словам, среди случаев, когда автомобилистам удавалось добиться отмены постановления, были эпизоды с транспортировкой машины на эвакуаторе и ошибочной фиксацией из-за тени — тень от машины падала на дополнительную полосу, на нулевую, техническую. Алгоритм камеры интерпретировал это как нарушение, отметил автоюрист.

Проблема, по словам специалиста, связана с тем, что автоматическая система анализирует изображение по заданным алгоритмам. Для нее несколько объектов или их визуальное наложение могут выглядеть как единый объект.

«Алгоритм не распознает: там одна машина, две или тень от машины — это все единый объект. И если единый объект нарушает условия алгоритма, то робот распознает это как нарушение», — пояснил Славнов.

В результате камера может зафиксировать формально подходящую под алгоритм картинку, хотя реальная дорожная ситуация была другой. Поэтому при обжаловании важно не просто написать, что водитель «не согласен со штрафом», а объяснить, в чем именно ошибка автоматической фиксации, и приложить имеющиеся подтверждения.

Славнов добавил, что системы автоматической фиксации постоянно совершенствуются, однако ошибки полностью исключить пока невозможно.