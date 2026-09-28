Новый маммограф ввели в работу в Серпуховской больнице

Во взрослом поликлиническом отделении № 6 Серпуховской больницы ввели в работу новый цифровой маммограф, его закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Раннее выявление онкологических заболеваний напрямую влияет на успех лечения. Для повышения качества диагностики в Серпуховской больнице начал работу новый цифровой маммограф, на закупку которого направлено более 20,8 млн рублей. Особенно важно регулярно проходить маммографию женщинам старше 40 лет — это позволяет выявить патологии на начальной стадии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на маммографию можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, если с момента предыдущего исследования прошло более двух лет.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.