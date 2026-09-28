Польша будет сбивать объекты из России без идентификации

Польские военные будут сбивать объекты из России без идентификации

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Польские военные будут сбивать воздушные объекты, летящие со стороны России, без предварительной идентификации. Об этом сообщает ТАСС.

Раньше визуальная идентификация была обязательным стандартом в мирное время. Теперь ее заменят на так называемую позитивную идентификацию — проще говоря, решение будут принимать по данным радаров. Прежде такой порядок действовал только при войне или военном положении. Теперь он становится повседневной практикой.

Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за доступа к президенту за $100 тыс.

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