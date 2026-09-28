Польша будет сбивать объекты из России без идентификации
Польские военные будут сбивать объекты из России без идентификации
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Польские военные будут сбивать воздушные объекты, летящие со стороны России, без предварительной идентификации. Об этом сообщает ТАСС.
Раньше визуальная идентификация была обязательным стандартом в мирное время. Теперь ее заменят на так называемую позитивную идентификацию — проще говоря, решение будут принимать по данным радаров. Прежде такой порядок действовал только при войне или военном положении. Теперь он становится повседневной практикой.
Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за доступа к президенту за $100 тыс.