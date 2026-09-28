Польша будет сбивать объекты из России без идентификации

Польские военные будут сбивать воздушные объекты, летящие со стороны России, без предварительной идентификации. Об этом сообщает ТАСС.

Раньше визуальная идентификация была обязательным стандартом в мирное время. Теперь ее заменят на так называемую позитивную идентификацию — проще говоря, решение будут принимать по данным радаров. Прежде такой порядок действовал только при войне или военном положении. Теперь он становится повседневной практикой.

Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за доступа к президенту за $100 тыс.