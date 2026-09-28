Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

В последние дни сентября в Москве и Московской области ожидается туман. Октябрь начнется с прохладных ночей, однако днем будет относительно тепло. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какой будет погода на стыке двух осенних месяцев.

Во вторник, 29 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Местами в Московском регионе возможен туман. Температура ночью составит +3…8 градусов, днем — +13…18. Ветер северный с порывами до 7 м/с.

Туман сохранится в ночь на среду. Температура воздуха 30 октября останется на отметках предыдущего дня, однако ветер усилится, порывы достигнут 8 м/с.

«Переменная облачность ожидается в четверг, 1 октября. Без осадков. Температура в Москве ночью +6…8 градусов, местами до +3, днем — +13…15 градусов. По области ночью +3…8 градусов, днем — +11…16. Ветер ночью северный 2-7 м/c, днем северный, северо-восточный 5-10 м/c», — сообщил Ильин.

Северный ветер 2-7 м/с ожидается в пятницу, 2 октября. Ночная температура опустится до +1…6 градусов, днем воздух прогреется до +10…15, заключил синоптик.