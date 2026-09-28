В Подольске обновят пешеходную зону на Славянском бульваре

В Подольске пройдет благоустройство Славянского бульвара площадью 1 га, участок проектирования представляет собой территорию, прилегающую к автомобильным дорогам в северной, западной и южной части. С восточной стороны — прилегает к территории Кирилло-Мефодиевского храма. Через дороги располагаются многоквартирные жилые дома. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ходе онлайн-опроса были выявлены основные пожелания граждан. Они просили обновить детские и спортивные малые архитектурные формы, скамьи и урны, плиточное покрытие, дополнить существующую систему наружного освещения, привести в порядок озеленение. На территории проведут озеленение, обновят урны, скамейки, покрытие и освещение. Кроме того, планируется установка дополнительных осветительных комплексов высотой до пяти метров в зоне основного пешеходного транзита бульвара. В зоне примыкания бульвара к территории Кирилло-Мефодиевского храма предусмотрена установка декоративных функциональных светильников в виде разделенной напополам арки для поддержания архитектуры входной группы в храм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.