Во Фрязине проведут благоустройство сквера на улице 60 лет СССР
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Во Фрязине пройдет благоустройство сквера на ул. 60 лет СССР, рядом с которым располагается торговый центр с прилегающей к территории проектирования парковкой, автостанция Фрязино, а также жилая застройка. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Проектируемая площадь составляет 1,32 га. Специалистам предстоит провести создание безопасной и доступной среды для всех жителей города, проектирование комфортных условий для повседневной жизни горожан разных интересов, формирование общественной площадки. Там появятся новые зеленые зоны, а также освещение. В качестве декоративного освещения будет применена архитектурно-художественная подсветка сухого фонтана в темное время суток.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.