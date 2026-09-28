Можно ли заболеть от мокрых ног: врач развеял главный осенний миф

Промокшие ноги сами по себе не способны вызвать ОРВИ или грипп — для развития инфекции в организм должен попасть вирус. Однако считать переохлаждение совершенно безразличным фактором тоже неправильно: холод вызывает физиологические изменения, которые могут влиять на местную защиту дыхательных путей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко.

«ОРВИ и грипп имеют инфекционную природу: их вызывают вирусы, которые должны попасть в организм и начать размножаться. Сам факт промокших ног не способен „создать“ инфекцию», — объяснил Еременко.

При этом холод действительно может влиять на организм. Воздействие низкой температуры вызывает сосудистые и другие физиологические реакции, поэтому переохлаждение нельзя полностью списывать со счетов. Но оно не заменяет контакт с инфекцией, без которого ОРВИ или грипп не возникнут. Знакомая многим ситуация, когда человек промок под дождем, замерз, а через несколько дней слег с температурой и насморком, не обязательно означает, что причиной болезни стало переохлаждение.

«Человек мог уже получить вирус несколькими днями ранее, а первые симптомы появились после окончания инкубационного периода. Для обычной простуды характерно развитие симптомов в течение нескольких дней после инфицирования», — отметил врач.

Кроме того, выраженное охлаждение организма сопровождается изменением сосудистого тонуса и других физиологических реакций. Поэтому привычная фраза «замерз — заболел» может описывать сразу два события, которые произошли примерно в одно время, но не обязательно находятся в прямой причинно-следственной связи. Но длительно ходить в мокрой обуви и одежде тоже не стоит: так организм быстрее теряет тепло.

«Если ноги промокли и человек сильно замерз, главная задача — прекратить воздействие холода и восстановить нормальную температуру тела. Необходимо снять мокрую обувь и одежду, вытереться, переодеться в сухое и постепенно согреться в теплом помещении. Если человек в сознании и нормально глотает, можно предложить теплое питье», — рассказал врач.

Таким образом, выражение «промочил ноги — заболел» в буквальном смысле действительно является упрощением. ОРВИ и грипп вызываются вирусами, а не холодом. Однако переохлаждение остается нежелательным фактором, который способен влиять на физиологические реакции организма.