Губернатор Воробьев рассказал, когда в Подмосковье начнут включать отопление

С 1 октября в Подмосковье начнут включать отопление. Подготовку к отопительному периоду 2026–2027 года обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«В приоритете сейчас — готовность всех территорий к отопительному сезону. С середины сентября стартовали пробные топки. На сегодняшний день на почти 90% объектов они завершены. Наша задача на данном этапе — оперативно и качественно отработать выявленные повреждения оборудования и сетей, развоздушить системы отопления в МКД и социальных учреждениях. Контрольный срок — 1 октября, когда все котельные и теплосети, соцобъекты и жилые дома в Подмосковье должны быть готовы к подаче отопления», — сказал губернатор.

К новому отопительному сезоне в регионе подготовили все 52,6 тыс. многоквартирных дома, 5,8 тыс. социальных объектов, около 2,8 тыс. объектов теплоснабжения (включая 1,4 тыс. центральных тепловых пунктов), а также 10,6 тыс. км теплосетей, 18,5 тыс. км сетей водоснабжения и 14,9 тыс. км сетей водоотведения, сформированы запасы топлива.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов уточнил, что работы проводились в течение лета, первый этап (до 10 сентября) — подготовка всех источников тепла, внутридомовых систем, проведение гидравлических испытаний. С 15 сентября проводились пробные топки и устранение всех неисправностей, развоздушивание системы (до 1 октября). С 1 октября планируется начать отопительный период, добавил министр.

В рамках гидравлических испытаний проверили все тепловые сети протяженностью более 10,6 тыс. км. В ходе работ выявили более 700 слабых и поврежденных участков, что позволило обновить их заблаговременно, до старта отопительного сезона.

На сегодняшний день тестовые запуски завершили 2,5 тыс. котельных и центральных тепловых пунктов. В работе еще 301 объект. Контроль за ними осуществляется онлайн, с помощью специальных датчиков и программы ГИС МО «Инженерные сети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.