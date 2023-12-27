Празднования дня города Уфы настолько масштабные, что понадобится 100 млрд рублей

В 2024 жители Уфы будут праздновать 450 лет со дня создания города. Мэр Ратмир Мавлиев рассказал, как проходит подготовка к масштабным празднованиям, пишет ИА «МедиаКорСеть» .

Для празднования города будет построена инфраструктура. Проект настолько масштабный, что уже сейчас известно о переносе сроков главного концерта. Так, день города летом, но все торжественные мероприятия пройдут осенью.

«Цены буквально каждый день меняются. Скажем точно в конце 2024 года. Но пока могу сказать, что сейчас сумма 100 млрд рублей», — заявил Ратмир Мавлиев.

Деньги выделят из бюджетов: федерального, регионального и городского. В эту сумму не входят затраты на проведение праздничных мероприятий.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

В среду, 27 декабря, на выставке-форуме «Россия» проходит День Подмосковья. В рамках мероприятия посетитель ВДНХ может написать письмо Деду Морозу. Помощником станет искусственный интеллект.

Визитной карточкой Подмосковья считаются фестивали, поэтому сегодня в 75-м павильоне ВДНХ проходят различные концерты. Также в рамках мероприятия объявлен сбор средств для помощи военным СВО. «Волонтеры Подмосковья» рассказывают о различных акциях. Вечером гостей ждет зрелищное шоу с известными представителями шоу-бизнеса.