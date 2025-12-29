В то время как из Новосибирска приходят сообщения о реальном дефиците главного новогоднего блюда — селедки под шубой, в столице Кузбасса с поставками этой закуски полный порядок, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания в понедельник, 29 декабря, лично проверил, насколько хорошо Кемерово подготовилось к предпраздничному ажиотажу.

«Регион к встрече Нового года подготовился на ура», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Жители Сибири начали выражать недовольство. Найти традиционную соленую сельдь для приготовления «шубы» теперь практически невозможно — полки магазинов пусты. Как рассказали журналистам «КП-Новосибирск», одному из новосибирцев пришлось безрезультатно обойти четыре торговые точки в поисках рыбы. В то же время кузбасскому корреспонденту удалось купить заветную селедку с первого захода в ближайшем супермаркете. В сетях «Бегемот», «Spar», «Ярче», «Пятерочка» и «Магнит» королева новогоднего стола по-прежнему в наличии.

Однако готовность Кузбасса к празднику оценивается не только по наличию сельди. По-настоящему царское изобилие царит в отделе с мандаринами. Прилавки буквально завалены цитрусовыми: фрукты лежат огромными горками в лотках, а некоторые даже «сбежали» на пол. Ажиотаж заметен — люди активно набирают мандарины целыми тележками. Хотя запасы пока не исчерпаны, расслабляться рано: до главного предновогоднего штурма 31 декабря остается всего два дня.

Помимо «шубы» и мандаринов в холодильниках представлен богатый выбор икры — как искусственной, так и натуральной. Так что кузбассовцы могут спокойно выдохнуть: регион подготовился к встрече Нового года на «отлично», опередив в этом даже более крупных соседей.

