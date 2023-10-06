Предположительно экс-военный СВО сжег сожительницу и ее мать на фоне ревности

В Красноярском крае задержали мужчину, которого подозревают в преднамеренном убийстве двух женщин – сожительницы и ее матери, сообщает prmira.ru .

СМИ сообщают, что Денис – подозреваемый в поджоге – находился в зоне СВО. Он отбывал наказание в колонии, а в 2022 году отправился в зону спецоперации. Контракт закончился, мужчину помиловали. Информация не подтверждена, но «Проспект Мира» узнал, что наказание мужчина, действительно, отбывал. Его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее он также находился в колонии за совершенный разбой и кражи.

2 октября мужчина поссорился с сожительницей. Он ревновал женщину. После скандала она ушла домой к матери и решила остаться ночевать у нее. Предполагается, что Денис ночью облил бензином дверь и стену. Женщин не удалось спасти. Они сгорели в доме.

В настоящее время мужчину задержали. Он будет находиться в СИЗО на протяжении двух месяцев.

У некоторых жителей России есть претензии, почему заключенных выпускают из колоний для участия в зоне СВО. Также есть проблемы другого характера. Так, в соцсетях жительницы Красноярска опубликовали пост, адресованный губернатору Михаилу Котюкову. Под постом быстро набралось много комментариев.

Требования жительниц одинаковы – вернуть мобилизованных домой или хотя бы предоставить отпуск. Некоторые мужчины ни разу не приезжали домой за год нахождения в зоне СВО.