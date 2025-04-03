Предприниматель пояснил, как разумно взять кредит на свадьбу

Предприниматель Кирилл Сагитов высказал мнение, что оформление кредита для празднования свадьбы — не лучшее финансовое решение, сообщил newsnn.ru. Эксперт дал несколько рекомендаций.

По мнению предпринимателя, свадьба обойдется в большую сумму, чем изначально может показаться будущим супругам. Эксперт аргументировал свою позицию. Так, средняя ставка по потребительским кредитам составляет 15–25% годовых. Если предположить, что влюбленные возьмут заем в размере 500 тыс. руб., то они переплатят от 120 тыс. до 200 тыс. руб.

Предприниматель Сагитов считает, что у молодоженов есть два варианта экономии. Первый — начать копить на праздник за определенный период до его проведения. Второй — оптимизировать бюджет. Например, выбрать для росписи будний день, а не выходной. В рассрочку можно приобрести свадебные наряды и другие атрибуты праздника. Кроме того, можно уменьшить список приглашенных гостей. Предложенные меры позволят сократить общие расходы примерно на 20%.

По мнению эксперта, значение имеет финансовое положение будущих супругов, которым вскоре придется распределять общий бюджет.

«Кредит оправдан, только если он не создает долговую нагрузку выше 30% от совокупного дохода семьи. В противном случае есть риск, что первые годы брака пройдут под давлением долговых обязательств, а финансовый стресс заменит радость от свадьбы», — поделился предприниматель.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налоговый вычет со свадьбы.