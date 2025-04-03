В России могут ввести налоговый вычет со свадьбы

В России рассматривается возможность введения налогового возврата для молодоженов, узаконивших свои отношения. Максимальная сумма, которую смогут вернуть супруги, ограничена 300 тыс. руб., потраченными на свадебные расходы, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как пишет канал, предложение поступило в Государственную Думу от депутатов ЛДПР. Разработчики этой инициативы считают, что она станет хорошей поддержкой для молодых пар, планирующих свадьбу и создание семьи, так как часто в начале совместной жизни они испытывают финансовые трудности.

Предполагается, что воспользоваться правом на налоговый вычет можно будет в течение трех лет после официальной регистрации брака. Возмещение будет распространяться на оплату услуг, связанных с организацией свадьбы: свадебные агентства, фото- и видеосъемка, организация питания, музыкальное сопровождение и аренда помещения для торжества.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова каждый из супругов сможет вернуть не более 150 тыс. руб.

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