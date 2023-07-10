Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией

В понедельник, 10 июля, председатель КНР Си Цзиньпин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провели встречу, в ходе которой обсудили ряд актуальных вопросов, сообщает агентство « РИА Новости ».

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Россией для выстраивания крепких деловых отношений между странами.

«Чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран и содействовать построению процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира», - председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о цели сотрудничества между Китаем и Россией

Председатель КНР заявил, что для России и Китая начинается новая эпоха и важно уделять особое значение стратегическому взаимодействию и двустороннему партнерству.

Известно, что делегация российских дипломатов с рабочим визитом находится в КНР. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала послание президента России о единстве стран и общего курсу развития в рамках международной политики.