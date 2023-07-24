Председатель Всеобщей федерации труда: В Израиле назревает общая забастовка

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля «Гистадрут» Арнон Бар-Давид обеспокоен ситуацией в стране, которая может привести к забастовке, пишет ТАСС , ссылаясь на местное издание. Причина – правительство приняло в первом чтении спорную судебную реформу, проигнорировав несогласие оппозиции.

Арнон Бар-Давид имеет полномочия объявить забастовку. Он рассказал, что прилагал много усилий для того, чтобы правящая власть и оппозиция нашли компромисс при составлении и принятии судебной реформы, но обе стороны не хотят учитывать мнения друг друга. В связи с этим Арнон Бар-Давид инициирует введение общего трудового спора. После реакции на предложение со стороны израильского рынка, будет понятно, есть ли необходимость организовывать общую забастовку.

Известно, что на завершающем голосовании оппозиционные депутаты не присутствовали. В знак несогласия они демонстративно покинули здание местного правительства Кнессет. Тем не менее, голосование не отменили. 64 человека одобрили реформу. Если законопроект будет реализован, то полномочия Верховного суда ограничат.