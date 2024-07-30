Представитель ЦБ Ибрагимов призвал родителей обезопасить детей от дропперства

Начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал, кто такие дропперы и призвал родителей подростков быть бдительными, сообщает ridus.ru .

Дропперы — это люди, которые целенаправленно или неумышленно оказывают помощь мошенникам в выводе или обналичивание украденных средств. Аферисты боятся «светить» свои карты. Они ищут в интернете людей. Иногда честно пишут, что необходимо сделать, но гарантируют полную безопасность и большое вознаграждение. Или же обещают легкий легальный заработок, обманывая человека. В обоих случаях в первую очередь к ответственности привлекают именно дропперов.

Подростки имеют право оформлять банковскую карту при достижении 14-летнего возраста. Они и становятся частыми жертвами мошенников.

«Три года назад Банк России рекомендовал банкам оформлять карту подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с письменного согласия родителей», — пояснил «Ридусу» начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Родителям рекомендовано учить детей финансовой грамотности. Важно рассказывать, зачем мошенникам может понадобится их карта. Подростки должны понимать, что никто не заплатит им больших денег. С детьми важно общаться на разные темы. Многие банки позволяют родителям контролировать счета несовершеннолетних. Лучше воспользоваться привязкой карты к номеру телефона взрослых.

Не стоит думать, что вся отвественность перекладывается только на родителей. Банк России активно решает проблему, привлекая сотрудников правоохранительных органов и представителей финансовых организаций.

«С 25 июля действует закон, который обязывает банки отключать мошенникам доступ к электронным средствам платежа (например, онлайн-банкингу), если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. Это означает, что при открытии злоумышленником новых карт в других банках они просто не будут работать», — рассказал эксперт.

Контакты мошенников внесены в единый реестр, чтобы все банки могли блокировать их номера.

Ранее сообщалось, что в ЦБ РФ рассказали о новом способе защиты граждан от мошенников.