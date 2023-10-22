Представитель ВСУ: Украинские пилоты готовы ко второй фазе обучения управления F-16

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат принял участие в украинском телемарафоне. Спикер сообщил об успешном обучении пилотов, которые будут управлять истребителями F-16, пишет агентство « РИА Новости ».

Летчики распределены на несколько групп. Первая команда успешно прошла обучение на тренировочных авиатренажерах. Советник командования воздушных сил ВСУ отметил, что тренажеры устроены таким образом, что создается ощущение реального полета. Следующий этап – это обучение на боевом самолете в присутствии иностранных пилотов.

«Это должно произойти в ближайшее время», - отметил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук ранее уже заявлял, что пока пилоты проходят курс подготовки, на территории Украины реконструируют аэродромы и занимаются обеспечением безопасности.