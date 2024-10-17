Представитель ВТБ Горшков: средний чек вклада клиентов достиг 531 тыс. руб.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках FINOPOLIS 2024 рассказал, что в 2024 году средний чек одного вклада достиг 531 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперты проводили анализ данных среди клиентов массовой розницы. Показатель нынешнего года — рекордный. В 2023 году сумма достигала 501 тыс. руб., а в 2022 — 520 тыс. руб. Экономист Георгий Горшков не исключает, что ключевая ставка может вырасти до конца года. В сложившихся условиях вкладчики стараются экономить и копить деньги.

Накопленные или свободные средства клиенты банков переводят на депозиты. Таким образом россияне хотят увеличить свой доход.

«В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы – 531 тысяча рублей», — сказал Георгий Горшков.

В 2022 году сначала на рынке складывалась аналогичная ситуация. Индикатор денежного рынка резко вырос и достиг 20%, но не продержался длительный период времени. Через несколько месяцев индикатор вернулся к прежним показателям. В 2024 году ключевая ставка более низкая, чем в прошлом.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки ввели комиссию за выдачу ипотеки.