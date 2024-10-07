Крупные российские банки ввели комиссию за выдачу ипотеки

На покупку жилья на вторичном и первичном рынках, а еще и частных домов в России крупными банками введена комиссия на ипотеку с рыночной ставкой. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 7 октября.

По данным издания, теперь средний размер допплатежей составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования. В банках это объясняют снижением предельной полной стоимости кредита со стороны ЦБ, и, по данным экспертов, финансовым организациям также хочется сохранить прибыль.

Но здесь сразу идет существенное удорожание и для конечных покупателей – стоимость квартир вырастет примерно на 10%, что, скорее всего, не сможет не сказаться на снижении спроса на рынке жилья. Эта комиссия введена с начала октября сразу в нескольких крупных банках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что изменение налога на вклады считается некритичным для экономики.