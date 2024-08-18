ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Прямым попаданием был поврежден храм преподобного Серафима Саровского, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин опубликовал фото разбитого здания храма: повреждена кровля. От атаки никто не пострадал.

Однако во время ВСУ обстрела Петровского района поступила информация о гибели двух гражданских лиц — мужчины 1970 года рождения и женщины 1972 года рождения. Информация о пострадавших поступила в 17:00. На протяжении воскресенья 18 августа ВСУ неоднократно обстреливали различные районы городов ДНР, в которых находится только гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Захарова обратила внимание, что Армия России не наносит удары по гражданской инфраструктуре.