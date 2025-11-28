Преградил путь мусоровозу — заплатил штраф: новые правила ввели в российском регионе

В Кузбассе ввели штрафы за парковку, мешающую мусоровозам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

По информации издания, соответствующее решение ввели депутаты кузбасского парламента. Согласно новым правилам, автомобилистам запрещено загромождать проезд к контейнерам или бункерам для мусорных отходов. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Размер штрафа зависит от статуса человека (граждане, юридические и физические лица) и нарушения.

По данным издания, в случае парковки, которая помешает проезду мусоровоза, размер штрафа начинается от 2 тыс. руб. и достигает 20 тыс. руб. Кроме того, депутаты согласовали решение, согласно которому установлен запрет на парковку транспорта на территории детских и спортивных площадок, газонах и других запрещенных зонах. Размер штрафа — от 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. В случае повторного нарушения сумма увеличивается в два раза: от 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Жителей призвали к ответственному выбору парковочных мест.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вводят временный запрет на парковку на нескольких улицах.