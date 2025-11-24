В Челябинске вводят временный запрет на парковку на нескольких улицах

Власти Челябинска объявили о внесении изменений в организацию дорожного движения в центральной части города и на Северо-Западе. Как сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства, на ряде улиц до весны вводится запрет на остановку и стоянку транспорта.

По информации комитета, данная мера необходима для повышения пропускной способности магистралей в зимний период и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники. Для исполнения решения подрядные организации начали установку соответствующих дорожных знаков, которые дополнены табличками «Работает эвакуатор».

Сообщается, что новые правила затронут следующие участки:

· ул. Володарского (от Коммуны до пр. Ленина) — с четной стороны;

· ул. Либкнехта (от Свердловского пр. до ул. Клары Цеткин) — с обеих сторон;

· ул. Евтеева (от Цвиллинга до Свободы) — с нечетной стороны;

· ул. Салютная (от Марченко до Танкистов) — с обеих сторон;

· ул. Ярославская (от Чарчана до Горьковской) — с нечетной стороны;

· ул. 250-летия Челябинска (от Чичерина до Салавата Юлаева) — с четной стороны;

· Университетская Набережная (от д. 107 до ул. Северо-Крымской) — с нечетной стороны;

· Университетская Набережная (от ул. Косарева до ул. Северо-Крымской) — с четной стороны.

В КДХ также проинформировали, что после монтажа знаков будет действовать двухнедельный адаптационный период для автомобилистов. По его окончании транспортные средства, припаркованные с нарушением новых правил, будут эвакуированы на специализированную штрафстоянку. Городские власти призвали водителей внимательно отнестись к введенным изменениям и учитывать их при планировании поездок.

