Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал в соцсети пост, в котором призвал Россию незамедлительно прекратить огонь, сообщила «Лента.ру».

Премьер-министр Великобритании высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил миру свою готовность прекратить вооруженный конфликт мирным способом. Кир Стармер призвал Россию согласиться на прекращение огня, не выдвигая каких-либо условий.

В посте премьер-министр Стармер отметил, что в воскресенье, 13 апреля, ВС РФ нанесли удар по Сумам. По мнению политика, подобный акт недопустим со стороны России. Именно поэтому он обратился с призывом незамедлительно прекратить огонь. Военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале высказал мнение, что украинское правительство пытается дискредитировать Россию неправдивой информацией.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали катастрофичными причины несоблюдения Киевом моратория на удары.