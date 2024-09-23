Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Bloomberg заявила , что пора переходить красные линии и позволить Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Премьер-министр Дании уверена, что России не стоит предоставлять права голоса относительно любых мировых вопросов. Страны ЕС, США или Украина могут делать все, что посчитают нужными. Лидеры не должны бояться заявлений о пересечении красных линий. Метте Фредериксен высказала мнение, что линии пересекла именно Россия.

Премьер-министр Дании уверена, что Россия не будет отвечать на удары Украины вглубь ее территории. Беспокоиться из-за эскалации конфликта нет никакой необходимости.

«Я думаю, что ограничения на применение оружия должны быть сняты», — заявила Метте Фредериксен.

Спикер добавила, что представляет интересы страны с населением 6 млн человек. Дания уже сообщила президенту Зеленскому, что разрешает пользоваться переданным оружием без ограничений. Однако военная техника была произведена совместно с США. Украине необходимо получить разрешение на удары и от американских коллег.

Ранее сообщалось, что Алаудинов заявил о массовом бегстве ВСУ с позиций в Курской области.