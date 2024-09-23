Алаудинов заявил о массовом бегстве ВСУ с позиций в Курской области
Алаудинов: ВСУ покидают позиции в Курской области
Фото: [Медиасток.рф]
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные нарушают приказ командования и самовольно покидают занимаемые позиции, сообщил ТАСС.
Генерал-майор Алаудинов рассказал, что длительное время ВСУ пытались пройти вперед, заняв еще территории российской земли. Однако Армия России дает мощный огневой отпор. В итоге украинские военные сменили тактику. Теперь они стараются закрепиться на тех позициях, которые сумели занять ранее. Спикер проинформировал о больших потерях среди ВСУ.
В настоящее время обстановка в Курской области стабильная. Военнослужащие России повсеместно фиксируют, как противник самовольно покидает линию боевого соприкосновения и оставляет свои позиции.
«За счет этого он находится, я считаю, в некотором замешательстве, потому что мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ», — сказал он.
Российские военные продолжают работать на курском направлении, чтобы добиться ухода противника с территории РФ.
Вторжение в регион произошло 6 августа. Украинские военные прошли несколько километров, захватив населенные пункты. Местные жители экстренно эвакуировались различными способами: убегали через леса, переплывали реку. Некоторым удалось выехать на автомобилях и добраться до ПВР, которые открыты во многих регионах РФ, в том числе в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что Полянский выразил уверенность в нежелании президента Украины решать конфликт с Россией на дипломатическом поле.