Генерал-майор Алаудинов рассказал, что длительное время ВСУ пытались пройти вперед, заняв еще территории российской земли. Однако Армия России дает мощный огневой отпор. В итоге украинские военные сменили тактику. Теперь они стараются закрепиться на тех позициях, которые сумели занять ранее. Спикер проинформировал о больших потерях среди ВСУ.

В настоящее время обстановка в Курской области стабильная. Военнослужащие России повсеместно фиксируют, как противник самовольно покидает линию боевого соприкосновения и оставляет свои позиции.

«За счет этого он находится, я считаю, в некотором замешательстве, потому что мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ», — сказал он.

Российские военные продолжают работать на курском направлении, чтобы добиться ухода противника с территории РФ.

Вторжение в регион произошло 6 августа. Украинские военные прошли несколько километров, захватив населенные пункты. Местные жители экстренно эвакуировались различными способами: убегали через леса, переплывали реку. Некоторым удалось выехать на автомобилях и добраться до ПВР, которые открыты во многих регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Полянский выразил уверенность в нежелании президента Украины решать конфликт с Россией на дипломатическом поле.