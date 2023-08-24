Премьер Эстонии объяснила, почему ее супруг продолжает вести бизнес на территории России

Портал государственного телерадиовещания ERR в среду, 23 августа, сообщил, что супруг премьер-министра Эстонии продолжает вести бизнес на территории России, несмотря на введенные санкции. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила на пресс-конференции, чтобы прокомментировать ситуацию, пишет агентство «РИА Новости».

Премьер-министр Эстонии рассказала, что не была проинформирована о том, что муж Арво Халлик продолжает иметь деловые отношения с представителями российских компаний. Ранее стало известно, что частично принадлежащая ему транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в РФ.

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», - рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Когда Кая Каллас начала разбираться в ситуации, то выяснилось, что компания мужа отказалась от сотрудничества с РФ. Чтобы расторгнуть договор, фирма была обязана завершить некоторые сделки. Именно поэтому компания временно привозила грузы, но не собиралась продлевать сотрудничество.

Работа на территории РФ не приносит удовольствие всем сотрудникам компании. Поэтому действуют внутренние правила: запрещено даже заправлять авто на территории РФ, чтобы деньги за услугу не попадали в российский бюджет.

Лидер местной оппозиционной парламентской партии Isamaa заявил, что подобные новости наносят урон репутации всей страны. Недовольны этим не только представители оппозиции.