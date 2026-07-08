Экс-возлюбленный Шурыгиной раскрыл подробности ее дела

Бывший парень скандально известной Дианы Шурыгиной раскрыл детали уголовного дела в отношении нее. В интервью Super Святослав Гусев сообщил , что, несмотря на арест, у Шурыгиной «все в порядке», а ограничения, наложенные на нее, минимальны.

Напомним, Диана стала фигурантом уголовного дела, связанного с распространением порнографии. У нее прошли обыски, а суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля.

Гусев признался, что не может найти логического объяснения поступкам Шурыгиной. Он предполагает, что она могла сама предлагать сняться во «взрослых» роликах после возвращения в Москву.

«Зачем она это делала в России — для меня остается загадкой, учитывая, что долгое время жила в Индонезии и даже перевезла туда все свои вещи», — рассказал Святослав.

Несмотря на все, молодой человек готов покрыть расходы на штраф, если у бывшей возлюбленной возникнут финансовые трудности. Однако он ставит жесткие условия: она должна пройти реабилитацию и при необходимости обратиться за психиатрической помощью, а также полностью отказаться от деятельности в индустрии 18+.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подругу Дианы Шурыгиной — модель Настю Холод, и ее продюсера Людвига Кричкера.