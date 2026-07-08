В Домодедове на 70% завершили капитальный ремонт Востряковского лицея

В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово на площади Гагарина, 5 в рамках областной госпрограммы продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1, строительная готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте находятся более 100 человек, также работают четыре единицы техники. Строители завершают монтаж фасадных конструкций, ведут устройство инженерных систем, отделку внутренних помещений», -рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, специалисты завершили финишную отделку стен и полов на 45%. В рамках ремонта в здании площадью 6,6 тыс. кв. м проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, заменят все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, закупят новую мебель и оборудование. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.