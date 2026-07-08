В новостройку в Щелкове переедут около 1 тыс. жителей аварийных домов

В микрорайоне Дальний Воронок городского округа Щелково возведут новый дом, рассчитанный на 330 квартир, куда переедут около 1 тыс. жителей аварийного жилья. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь нового жилого дома составит почти 26 тыс. кв. м. Вблизи есть детский сад, школа, кинотеатр, спортивный зал и остановки общественного транспорта. Инспекторы ведомства провели ход проведения работ. Строительная готовность объекта достигла 37%, завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года. Застройщик проекта – МКУ ГОЩ «СтройИнвест».

В общей сложности участниками программы расселения микрорайона стали более 2,3 тыс. жителей, ее реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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