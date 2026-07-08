Звезда «Ералаша» и «Кадетства» рассекретил роман с молодой возлюбленной

40-летний Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство» и юмористическому тележурналу «Ералаш», впервые показал свою новую избранницу, передает Super. В личном блоге он опубликовал совместное фото с 23-летней актрисой Варварой Лукьяновой.

Отмечается, что пара познакомилась на съемках телешоу «Звезды сошлись», где их свела судьба. Разница в возрасте между ними составляет 17 лет, но это не мешает им чувствовать себя счастливыми.

У Емельянова двое сыновей от предыдущего брака с Екатериной Директоренко. Они поженились в 2010 году, а развелись в 2017-м. В 2011 и 2013 годах у них родились сыновья.

После развода отношения между бывшими супругами были непростыми. В 2019 году Екатерина обратилась в суд за алиментами. Вопрос о взыскании средств оставался нерешенным несколько лет. У Емельянова образовалась большая задолженность по алиментам, которую он не спешил погашать.

Ранее сообщалось, что звезда «Сельского детектива» Данила Якушев женился на 19-летней возлюбленной.